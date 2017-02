Les Québécois les plus riches accaparent 27% de tous les revenus

Au Québec, le groupe des 10 % les plus riches (selon le revenu) est composé majoritairement de personnes de sexe masculin, âgées de 45 à 64 ans, diplômées universitaires, non immigrantes et vivant dans un ménage propriétaire de leur logement. Ceux qui répondent à ce profil accaparent 27 % de la somme de tous les revenus de la population québécoise.

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) propose un profil sociodémographique des 10 % les plus riches de la population québécoise. Les données datent de 2014 et se concentrent sur le revenu après impôts. Ainsi, il fallait afficher un revenu après impôt d’au moins 61 200 $ pour composer ce décile supérieur. Les personnes formant ce groupe affichaient un revenu moyen après impôts de 85 700 $ et revendiquaient plus du quart (27 %) de l’ensemble des revenus des Québécois de 16 ans et plus.

Une suprématie en déclin

Un groupe d’élites dominé par les hommes, mais dont la suprématie masculine s’effrite au fil des ans. « Alors que 90 % des personnes de ce groupe favorisé sont des hommes en 1976, ce pourcentage n’est plus que de 68 % en 2014 », soulève l’ISQ.

Pour l’ensemble des déciles, la distribution est composée de 49,4 % d’hommes et de 50,6 % de femmes. Il y a donc surreprésentation masculine chez les 10 %, qui se résorbe au fil des années. « Ce résultat confirme indirectement l’augmentation du revenu des femmes au cours de la période et, plus généralement, l’affaiblissement de la relation entre le sexe et le revenu », note l’analyste Stéphane Crespo. « Cette augmentation du revenu des femmes s’explique surtout par la généralisation de leur participation au marché du travail », ajoute-t-il.

Le Québec plus pauvre

L’ISQ compare aussi les données sur l’ensemble canadien pour constater une sous-représentation des résidants québécois dans le décile supérieur, sous-représentation qui s’est accrue au fil du temps. En 2014 la population québécoise comptait pour 23 % des Canadiens âgés de 16 ans et plus, mais le poids relatif des 10 % n’était que de 13 %. L’écart de la sous-représentation est passé de 6 points de pourcentage en 1976 à 10 points en 2014. Verre à moitié plein ou à moitié vide, « le Québec n’est pas le seul à perdre de la représentation dans le décile supérieur au cours de cette période. Ainsi, l’Ontario perd une part importante de son avantage au profit de l’Ouest », souligne l’ISQ.

Dans cette évaluation de l’ISQ, il ressort que l’essentiel des entrées dans le décile supérieur provient des revenus de marché (à 98 %), dont 84 % étant un revenu d’emploi. Pour l’ensemble des déciles, le poids des revenus de marché est de 84,5 %, dont 69,2 % occupé par le revenu d’emploi.

À l’opposé, les transferts gouvernementaux ne comptent que pour 2 % des revenus du décile supérieur, contre 16 % pour l’ensemble, et le poids de l’impôt est respectivement de 27,1 % et de 17,1 %. Les prestations du Régime des rentes du Québec, qui forment la majorité de ces transferts, plafonnent à un seuil plutôt faible en comparaison du revenu moyen gagné dans le décile supérieur, rappelle l’ISQ. Aussi, l’écart entre le poids de l’impôt « s’explique par l’augmentation du taux marginal d’imposition à mesure que le revenu s’élève ».