Vente de Maax: un bon coup pour le fonds Brookfield

Le fabricant d’équipement de salles de bains Maax a été vendu à American Bath Group (ABG) par Brookfield Asset Management pour au moins le double de ce que le fonds d’investissement torontois avait payé il y a près de 10 ans. Peu de détails avaient filtré jusqu’ici sur cette transaction annoncée le mois dernier, mais en divulguant ses résultats pour l’exercice, lundi, Brookfield Asset Management a indiqué avoir réalisé un produit net de 140 millions $US pour sa participation de 40 % dans la société beauceronne. Cela suggère qu’American Bath Group a allongé plus de 350 millions $US pour mettre la main sur Maax, qui avait été acquise par une division du fonds d’investissement torontois pour environ 225 millions en 2008, au moment où l’entreprise s’était placée à l’abri de ses créanciers après avoir vu sa situation financière se détériorer en raison du ralentissement immobilier aux États-Unis.