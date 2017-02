L’aggravation du déficit commercial offre des munitions à Trump

Photo: Genna Martin / seattlepi.com via Associated Press

Le déficit commercial des États-Unis a atteint l’année dernière son plus haut niveau depuis 2012 sur fond de déséquilibres persistants avec la Chine et l’Europe, offrant des munitions à Donald Trump qui menace d’élever des barrières douanières.

Chroniquement déficitaire, le solde des échanges des États-Unis avec le reste du monde s’est établi à 502,2 milliards de dollars, marquant une hausse de 0,4 % par rapport à 2015, selon les données publiées mardi par le département du Commerce. Au niveau comptable, ce déséquilibre pèse 2,7 % du PIB américain et grève la croissance américaine. Mais c’est surtout au niveau politique que son impact promet d’être le plus retentissant.

Menace

Donald Trump a bâti sa conquête de la Maison-Blanche en promettant de corriger les déséquilibres de la balance commerciale américaine et ces nouvelles données lui donnent du grain à moudre. Sur les seuls échanges de marchandises, c’est ainsi de loin avec la Chine que le déficit américain est resté le plus imposant en 2016, à 347 milliards de dollars, même si ce chiffre est en recul par rapport à 2015 (–5,4 %).

Accusé de pratiques commerciales déloyales, Pékin fait partie des cibles privilégiées du président Trump, qui menace de frapper les importations chinoises de droits de douane de 45 % et veut freiner les délocalisations vers le pays. La Chine est responsable du « plus grand vol d’emplois dans l’histoire » des États-Unis, avait déclaré en juin 2016 M. Trump.

Selon les données officielles, le déficit américain sur les échanges de biens est également resté important en 2016 avec l’Union européenne, à 146,3 milliards, même s’il est en repli par rapport à 2015. Le déséquilibre est notamment marquant avec l’Allemagne (64,9 milliards), récemment prise pour cible par le gouvernement américain. Proche conseiller de M. Trump et dirigeant du tout nouveau Conseil du commerce à la Maison-Blanche, Peter Navarro a récemment accusé Berlin « d’exploiter » les États-Unis avec un euro qui serait « grossièrement sous-évalué » et permettrait ainsi de rendre ses exportations plus compétitives.

L’exception anglaise

L’année dernière, les États-Unis ont en revanche enregistré un très léger excédent sur les échanges de marchandises avec le Royaume-Uni (1,1 milliard), dont le gouvernement Trump veut se rapprocher au moment où le pays va entamer sa séparation officielle de l’UE. Le Brexit sera « un succès », avait d’ailleurs récemment estimé le président Trump.

Les données les plus explosives politiquement concernent toutefois le Mexique, que le président américain veut contraindre à financer la construction d’un mur de séparation à la frontière au moyen d’une taxe sur les importations. Le déficit avec le voisin mexicain s’est ainsi creusé sur un an (+4,1 %, à 63,2 milliards), selon le ministère.

Surcharge

La Maison-Blanche a récemment exprimé l’idée d’imposer une surcharge de 20 % sur les importations mexicaines et menacé de sanctions les entreprises qui implantent leurs usines dans le pays. Le président américain veut également renégocier l’ALENA, unissant les États-Unis, le Mexique et le Canada, qu’il a plusieurs fois qualifié de « désastre ».

Ces données brutes ne tiennent toutefois pas compte des échanges de services (finances, transports…) sur lesquels les États-Unis sont traditionnellement excédentaires (247,8 milliards de surplus en 2016).

Un échec

Selon le ministère, l’aggravation du déficit américain biens et services compris en 2016 tient plus globalement à une baisse des exportations (–2,3 %) plus marquée que celle des importations (–1,8 %).

Ces données scellent également un échec pour le prédécesseur de Donald Trump. En 2010, Barack Obama s’était engagé à doubler, dans les cinq prochaines années, le montant des exportations américaines, qui s’élevaient alors à 1844 milliards. L’objectif de parvenir à 3600 milliards est loin d’avoir été atteint en 2016 : selon les données du ministère, les exportations américaines se sont élevées à « seulement » 2209 milliards.