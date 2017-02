La Colombie-Britannique entend défendre l’industrie du bois d’oeuvre

Photo: Richard Lam La Presse canadienne

Le conseil du commerce de bois d’oeuvre de la Colombie-Britannique et le gouvernement de la province feront campagne pour convaincre les consommateurs, politiciens et acheteurs de bois d’oeuvre américains de la nécessité d’une entente commerciale spécifique. Selon la présidente du conseil, Susan Yurkovich, et le ministre britanno-colombien des Forêts, Steve Thomson, une entente sur le bois d’oeuvre est essentielle pour éviter les dommages qui découleraient de restrictions des importations aux États-Unis et d’une hausse des prix. Dans un livre écrit en 2006, Mike Apsey, un ancien sous-ministre de la Colombie-Britannique et dirigeant du secteur de la foresterie, a indiqué que l’industrie du bois d’oeuvre avait dépensé 40 millions de dollars en avocats, lobbyistes et consultants dans les années 1990 pour défendre ses intérêts, en excluant les fonds publics.