CRCD appuie la transition au Groupe Norbec

Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) devient actionnaire majoritaire dans Groupe Norbec. Les deux propriétaires fondateurs, Dominique Majeau et Jean-Pierre Gingras, peuvent ainsi se retirer graduellement de l’actionnariat et transférer leur expertise à la nouvelle équipe de gestion. « Avec ses deux usines à Boucherville et à Saint-Hyacinthe comptant près de 200 employés, le Groupe Norbec pourra poursuivre sa croissance à titre de leader de marché dans ses deux créneaux », que sont la fabrication de chambres froides et de panneaux isolants architecturaux. « L’équipe de gestion sortante peut ainsi sécuriser les avoirs accumulés dans leur entreprise et les membres de l’équipe de direction qui reste en place se voient ouvrir la porte pour devenir actionnaires au cours des prochaines années », a ajouté CRCD. Jan Lembregts, récemment nommé à la tête de l’entreprise et lui-même investisseur, parle d’un partenariat stratégique.