Le pétrole termine en légère hausse

New York — Les cours du pétrole ont terminé en légère progression vendredi, les tensions entre les États-Unis et l’Iran poussant à la hausse, mais de nouveaux signes de reprise de la production américaine limitent le mouvement. Le prix du baril de « light sweet crude » (WTI), référence américaine du brut, a pris 29 ¢, à 53,83 $, sur le contrat pour livraison en mars au New York Mercantile Exchange (Nymex). « Nous avons d’abord eu quelques mouvements en début de séance à cause d’inquiétudes concernant Donald Trump et l’Iran », a commenté James Williams de WTRG Economics. Le gouvernement du président américain a mis à exécution ses menaces de durcissement contre Téhéran en sanctionnant son programme de missiles balistiques, mais il a épargné pour l’instant l’accord historique sur le nucléaire. Cet accord, scellé en juillet 2015, avait permis la levée des sanctions internationales, ouvrant la voie à une hausse des exportations iraniennes de pétrole. « Même si le marché encaisse ces actions pour l’instant, considérant qu’il est peu probable qu’elles débouchent sur une action militaire de plus grande envergure, les probabilités d’un tel scénario sont certainement plus élevées qu’il y a une semaine », a estimé Tim Evans de Citi dans une note. Plus tard au cours de la séance, « les prix sont retombés et l’une des raisons probables pour cela est qu’il y a eu une hausse substantielle de l’activité de forage » aux États-Unis, a ajouté James Williams. Le décompte des puits de forage américains en activité réalisé par le groupe privé Baker Hughes est un indicateur avancé de la production et a de nouveau nettement augmenté cette semaine.