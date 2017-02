Immobilier: le marché torontois démarre en lion

Photo: Jonathan Hayward La Presse canadienne

Toronto — Le marché immobilier de la région de Toronto n’a pas dérougi au début de la nouvelle année, révèlent les plus récentes données de la chambre immobilière de la Ville Reine. Les ventes de logements torontois ont progressé de 11,8 % en janvier par rapport au même mois en 2016, malgré un recul de plus de 10 % du nombre de nouvelles inscriptions à la vente. Selon la chambre immobilière, pas moins de 5188 résidences ont été vendues le mois dernier dans le Grand Toronto par l’entremise du Service interagence — SIA, plus connu sous son acronyme anglophone MLS. En comparaison, 4460 ventes avaient été compilées en janvier 2016. Le prix de vente moyen a connu une augmentation annuelle similaire de 22,3 %, pour atteindre 770 745 $.