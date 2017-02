BCE a mieux fait au quatrième trimestre

Le géant canadien des télécommunications BCE a affiché jeudi un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 657 millions de dollars, ou 75 ¢ par action, au quatrième trimestre, comparativement à 496 millions, ou 58 ¢ par action, au même moment l’an dernier. Ses produits d’exploitation trimestriels ont progressé de 1,8 % à 5,7 milliards. Le bénéfice ajusté de BCE s’est établi à 667 millions, ou 76 ¢ par action, contre 615 millions, ou 72 ¢ par action, il y a un an. Ces augmentations d’un exercice à l’autre sont attribuées à la croissance des produits d’exploitation, qui a entraîné une augmentation du BAIIA ajusté, ainsi qu’à la diminution des coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres et à la réduction des autres charges. Pour l’exercice, BCE annonce un bénéfice net attribuable aux actionnaires en hausse de près de 15 % à 2,9 milliards, ou 3,33 $ par action, comparativement à 2,5 milliards, ou 2,98 $ par action, l’an dernier. Ses produits d’exploitation ont avancé de 1 %, à 21,7 milliards. Le dividende par action ordinaire annualisé de BCE augmentera de 5,1 %, ou 14 ¢ par action, pour passer de 2,73 $ à 2,87 $.