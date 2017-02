Agropur rachète Scotsburn

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

La coopérative laitière Agropur a annoncé jeudi avoir racheté les actifs de Scotsburn Cooperative Services, une transaction qui devrait lui permettre d’augmenter sa présence sur le marché des produits laitiers glacés. Le montant de l’opération n’a pas été précisé, mais les actifs rachetés génèrent des produits annuels de plus de 150 millions, a indiqué Agropur. L’acquisition porte sur une usine à Lachute et une autre à Truro, en Nouvelle-Écosse, ainsi que sur la marque Scotsburn. Les deux usines produisent chaque année plus de 50 millions de litres de produits laitiers congelés. Agropur fait valoir que la transaction « augmentera considérablement sa présence sur le marché et élargira son offre globale de marques nationales et privées avec des produits de crème glacée et de friandises glacées de qualité supérieure ». Agropur tiendra jeudi prochain son assemblée générale. Il s’agira de la dernière assemblée pilotée par le président Serge Riendeau, qui doit prendre sa retraite. Celui-ci a passé 15 ans à la tête de la coopérative et 26 ans au sein de son conseil d’administration.