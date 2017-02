Amazon surpasse les attentes

Seattle — Le détaillant électronique Amazon a affiché jeudi un bénéfice de 749 millions $US pour son quatrième trimestre, en forte hausse par rapport à la même période de la fin de 2015. Pour l’ensemble de 2016, le bénéfice net du géant du commerce en ligne a atteint 2,4 milliards, soit quatre fois plus qu’en 2015. Le bénéfice par action de la société de Seattle s’est établi à 1,54 $US pour le trimestre, un résultat supérieur aux attentes des analystes de Wall Street qui attendaient un bénéfice par action de 1,40 $US, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research. Le chiffre d’affaires d’Amazon a atteint 43,74 milliards au cours du trimestre. Ces revenus ont déçu les analystes, qui croyaient qu’ils seraient de 44,87 milliards. L’action d’Amazon a grimpé de 12 % depuis le début de l’année, pendant que l’indice élargi S&P 500 a progressé de près de 2 %. Elle a clôturé jeudi à 839,95 $US sur le Nasdaq, en hausse de 7,60 $US, ce qui lui permet d’afficher une croissance de 52 % sur les 52 dernières semaines.