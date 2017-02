L’Europe se braque contre les mauvaises pratiques

Bruxelles — La Commission européenne a annoncé jeudi l’ouverture de trois enquêtes distinctes sur de mauvaises pratiques dans le commerce électronique susceptibles d’empêcher les consommateurs de bénéficier de « prix compétitifs » dans les secteurs du jeu vidéo, du matériel électronique et de l’hôtellerie.

Ces trois enquêtes s’attaquent « spécifiquement aux restrictions à la liberté de fixer les prix de détail, à la discrimination sur la base de la localisation et au blocage géographique »,est-il précisé dans le communiqué.

En septembre 2016, les conclusions préliminaires d’une enquête de la Commission sur la concurrence dans le secteur du commerce électronique avaient montré « que le recours à de telles restrictions [était] une pratique répandue dans l’ensemble de l’UE ».

La commissaire à la Concurrence Margrethe Vestager avait alors laissé entendre qu’elle pourrait « entreprendre des actions ».

Fixation des prix

La première enquête vise des fabricants de produits électroniques — Asus, Denon Marantz, Philips et Pioneer — soupçonnés d’avoir limité « la capacité des détaillants en ligne à fixer librement leurs prix » sur des appareils électroménagers, des ordinateurs portables ou du matériel hi-fi.

La deuxième enquête examine des accords passés entre l’entreprise Valve Corporation, propriétaire de la plateforme de distribution de jeux Steam, et cinq éditeurs de jeux vidéo, dont les japonais Bandai Namco et Capcom et le français Focus Home.

Ces accords discrimineraient certains consommateurs en fonction de leur situation géographique ou de leur pays de résidence.

Voyagistes

Enfin, Bruxelles examine dans une troisième enquête, ouverte après des plaintes de consommateurs, si des accords conclus entre des voyagistes — dont Kuoni, TUI et Thomas Cook — et l’hôtelier espagnol Melia Hotels ont pu entraîner une discrimination des clients « sur la base de leur localisation géographique ».

À cause de ces accords, certaines personnes, en fonction de leur pays, n’auraient pas été « en mesure de voir toutes les chambres disponibles ou de réserver une chambre au meilleur prix »,ce qui entraînerait « un cloisonnement du marché unique ».