L’AMF cible les options binaires

L’Autorité des marchés financiers (AMF) envisage d’interdire que les options binaires puissent être offertes au Québec. L’AMF dit avoir pris la décision de consulter « après avoir mis en garde à maintes reprises le public à l’égard des risques qui y sont liés » et affirme qu’elle deviendrait du coup la première autorité réglementaire à poser un tel geste. « Les plateformes d’options binaires promettent généralement aux investisseurs des gains rapides qui ne leur sont pas versés, et sont utilisées par des personnes qui, en plus d’agir illégalement, s’approprient les fonds investis par les victimes », a indiqué dans un communiqué le p.-d.g. de l’AMF, Louis Morrisset. Les options binaires, qui ont mauvaise réputation à l’étranger également, proposent de miser sur la direction d’un instrument financier dans un très court délai, à une heure précise. Cela leur a valu d’être comparées à une forme de pari en ligne. La consultation de l’AMF s’étendra sur 30 jours.