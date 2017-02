Facebook termine 2016 sur des résultats meilleurs que prévu

Photo: Paul Sakuma Associated Press

San Francisco — Le réseau social américain Facebook a annoncé mercredi avoir terminé l’année 2016 sur des résultats meilleurs que prévu, la publicité mobile continuant de soutenir sa croissance tandis que son nombre d’utilisateurs a encore progressé. Le bénéfice net du groupe a plus que doublé à 3,6 milliards $US au quatrième trimestre, et presque triplé à 10,2 milliards sur l’ensemble de l’année. Son chiffre d’affaires a grimpé pour sa part de 51 % sur les trois derniers mois, à 8,8 milliards, et de 54 % sur douze mois, à 27,6 milliards, soit des niveaux supérieurs aux attentes des analystes. Le réseau social revendiquait 1,86 milliard d’utilisateurs à la fin de décembre, dont 66 % interagissent de manière quotidienne avec le service.