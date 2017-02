Le Zimbabwe impose une nouvelle taxe sur les aliments

Harare — Le gouvernement du Zimbabwe a mis en place mercredi une nouvelle taxe de 15 % sur les produits alimentaires de base dans l’espoir de renflouer ses caisses désespérément vides en raison de la grave crise financière qui frappe le pays. Selon une note du ministère des Finances, cette nouvelle taxe sur la valeur ajoutée (TVA) vise notamment les pommes de terre, le riz, la margarine et la viande. Dirigé d’une main de fer depuis 1980 par Robert Mugabe, le Zimbabwe traverse une grave crise depuis une quinzaine d’années. Asphyxiée par le manque de liquidités, son économie tourne au ralenti et 90 % de sa population active n’a pas d’emploi formel. Les Zimbabwéens sont contraints de patienter de longues heures devant les guichets des banques pour en retirer de l’argent liquide et l’État lui-même éprouve de plus en plus de difficultés à payer ses fonctionnaires à temps. L’opposition a dénoncé mercredi le nouvel impôt du régime, qualifié de mesure « anti-peuple ».