Le Fonds de solidarité récolte l’appui d’un grand nombre de Québécois

Les années se suivent et se ressemblent pour le Fonds de solidarité : les Québécois continuent d’investir en grand nombre dans ce produit REER ; ils en consolident de cette façon les assises. Il en résulte que ce fonds de travailleurs puise largement dans un actif net de 12,2 milliards de dollars pour soutenir une PME sur laquelle repose 90 % de l’économie du Québec.

Le Fonds vient de connaître un rendement de 7,5 % pour les 12 derniers mois du dernier exercice financier et de 4 % pour le dernier semestre ; la valeur de son action se situait à 36,11 $ en janvier. Par conséquent, son premier vice-président à l’actionnariat, Denis Leclerc, ne rapporte que de bonnes nouvelles en cette période de souscription REER : « On a vraiment le vent dans les voiles. Le Fonds se porte à merveille et on va certainement atteindre nos objectifs de souscription. »

Les actionnaires ont investi 774 millions de dollars en actions durant la campagne REER de l’an dernier : « On visait entre 770 et 775, et on est arrivés pile au résultat visé. » Il reconnaît que le retour du crédit d’impôt intégral au fédéral s’est avéré profitable : « Ça nous a aidés beaucoup et il y a eu un impact positif. La diminution progressive du crédit ne nous a pas nui beaucoup, mais ses effets commençaient tout de même à se faire sentir dans nos adhésions. » Au bout du compte, « les gens ont apprécié cette bonne nouvelle, ils ont applaudi à cette décision, ils ont répondu à notre publicité et se sont tournés vers le Fonds. »

Les travailleurs syndiqués, dans une proportion d’environ 60 %, et le grand public, pour le reste, composent le bassin global des actionnaires : ils sont au nombre de 618 000.

Un joyau québécois a pris forme

Le Fonds de solidarité, comme l’ensemble des institutions financières, a été secoué par la crise économique sévère qui a frappé à partir de 2008. Il a traversé des heures difficiles en 2012-2013 au moment où il a remodelé sa gouvernance. Pourtant, contre vents et marées, il a maintenu le cap du succès. Il aurait pu subir le désaveu de la population dans de telles circonstances, ce qui ne fut pas le cas. Comment Denis Leclerc, ce vétéran de 32 ans au Fonds de solidarité, explique-t-il un tel comportement ? « D’abord, les gens croient en la mission du Fonds, qui est devenu un véritable outil québécois de développement économique. Nous sommes une institution financière indigène qui est propre au Québec, tout comme Desjardins, ce que les gens aiment. » Les Fonds locaux sont pour leur part des partenaires économiques de premier plan dans toutes les régions et MRC du Québec.

Il soutient que, « de toute façon, on n’a jamais été les seuls à subir les effets négatifs quand les marchés subissaient dans l’ensemble des baisses ; quand ils ont flanché en 2002 et en 2008, c’était planétaire ». Le lien de confiance ne s’est jamais démenti : « Il a venté fort pas mal en 2012-2013 et, en ces temps-là, on a réalisé la deuxième campagne de souscriptions de notre histoire en plein durant la commission Charbonneau et ses questionnements. »

Le virage jeunesse et vers le milliard…

L’objectif de la campagne de souscription de cette année dépasse légèrement celui de l’an dernier et a été fixé autour de 800 millions de dollars. Depuis cinq ans, le Fonds met l’accent sur le recrutement de jeunes actionnaires et il oriente ses messages publicitaires ludiques en fonction de cet objectif. Jusqu’à maintenant, les résultats sont probants, comme le démontre le vice-président : « Leur âge moyen était de 49 ans et il est rendu à 39 ans ; je dirais même que, parmi eux, il y en a 10 à 15 % qui ont moins de 25 ans. On a bien réussi à attirer une clientèle jeune et on dispose des produits qui conviennent pour le faire. »

Les investissements en emploi au Québec

Du point de vue du capital de risque et des PME, le Fonds de solidarité a pris la taille d’un géant, de l’avis de Denis Leclerc : « On a presque 65 % de notre actif de 12,2 milliards de dollars qui est investi dans la PME, ce qui veut dire autour de 8 milliards. Pour ce qui est des emplois maintenus et créés dans quelque 2600 entreprises, leur nombre s’élève à 187 194 pour le portefeuille actuel. » En remontant au début de l’existence du Fonds, ce chiffre passe globalement à près de 600 000 emplois. C’est la raison pour laquelle le Fonds a réuni toute une équipe de spécialistes qui fournissent les services requis à ces PME ; il compte aujourd’hui près de 500 employés.

Et ce point étant éclairci, il tient à livrer au final cette information : « Il y a des gens qui pensent que leur argent est gelé jusqu’à leur mort au Fonds. »

Il s’insurge contre une telle croyance : « Depuis le début de l’existence du Fonds, on a consenti des rachats pour plus de 8 milliards. Si personne n’avait racheté des actions, notre actif se situerait au-dessus de 20 milliards, mais il s’agit évidemment de l’argent dont les gens avaient besoin pour leur retraite ou pour d’autres situations plus délicates. Il y a beaucoup de Québécois qui ont profité du Fonds et qui ont retiré pour leurs vieux jours ; il y en a même 83 % qui l’ont fait avant l’âge de 65 ans. »

Et d’ajouter : « J’ai fourni des chiffres en dollars mais, si on porte notre regard sur le nombre d’actionnaires, il y en a plus d’un million qui ont effectué des rachats. Si personne n’était parti depuis le début, on serait 1 million d’actionnaires au Fonds. Ce sont des chiffres importants même s’ils se situent sur une période de 33 à 34 ans : on n’est pas en Chine au Québec, mais 1 million ici, c’est quand même 1 sur 7. »