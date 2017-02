REER, CELI, RAP: quelle stratégie adopter ?

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Placer une somme d’argent dans un REER sert à réduire ses impôts aujourd’hui… et plus tard. Par exemple, si vous payez 37 % sur vos revenus imposables, placer 1000 $ dans un REER vous fera épargner 370 $ en impôt.

Toutefois, vous devrez payer de l’impôt sur ces 1000 $ lorsque vous les retirerez au moment de la retraite. Mais alors, à quel taux serez-vous imposé ? Probablement à 37 % !

En effet, selon le tableau ci-dessous, si vos revenus imposables demeurent compris entre 45 000 $ et 85 000 $ (on arrondit les chiffres), vous devez verser aux gouvernements 37 % de ceux-ci. Or, il se pourrait bien que vos revenus imposables s’élèvent actuellement à, disons, 65 000 $ et qu’ils baissent à 50 000 $ au moment de votre retraite. Dans ce cas, votre taux d’imposition demeure à 37 % et les 370 $ que vous épargnez aujourd’hui — tout en vous privant des 630 $ que vous auriez pu employer autrement — vous les verserez en fin de compte aux gouvernements. Dans ce cas, l’idée d’investir dans son REER afin d’économiser de l’impôt perd son sens.

D’autre part, selon le total des revenus imposables dont vous disposerez à la retraite, vous pourriez aussi être admissible au supplément de revenu garanti (SRG). Cependant, les sommes que vous aurez placées dans votre REER et que vous retirerez alors s’ajouteront à vos revenus de retraite. Il se pourrait donc que votre REER vous prive du SRG. Par contre, si ces mêmes économies avaient été placées dans un CELI, vous ne seriez pas pénalisé puisque celles-ci n’entrent pas dans le calcul d’admissibilité au SRG.

Pénalisée par son REER !

Prenons le cas d’une personne âgée de 71 ans, dont les bas revenus de retraite lui donnent droit au supplément de revenu garanti. Supposons que cette personne a accumulé 100 000 $ dans son REER. La portion de celui-ci qu’elle retire chaque année de retraite pourrait bien lui valoir de ne pas bénéficier d’un SRG !

Pour remédier à cette situation, cette personne pourrait retirer d’un coup les 100 000 $ de son REER et être fortement imposée cette année-là. Mais alors, pour les années suivantes, elle bénéficierait du SRG. Où elle pourrait en retirer 33 000 $ durant trois ans (et être moins fortement imposée), pour recevoir par la suite le supplément de revenu garanti.

Ou encore, jadis, cette personne aurait peut-être eu avantage à placer ses 100 000 $ dans un CELI — qui ne rentre pas dans le calcul du SRG. Ou peut-être aurait-elle dû utiliser cette somme pour l’achat d’une maison… plutôt que de la déposer… dans un REER ou dans un CELI ? !

Voilà qui illustre la nécessité de planifier soigneusement, et longtemps à l’avance, sa stratégie d’épargne-retraite afin non seulement de ne pas payer plus d’impôt qu’il n’en faut, mais également pour ne pas se priver de sommes auxquelles on aurait autrement droit la retraite venue.

Il n’en reste pas moins que l’autre grand intérêt du REER est de nous permettre de faire fructifier une somme qu’on aurait autrement versée aux gouvernements. Pour reprendre l’exemple du 1000 $ que vous placez dans votre REER, 370 $ sont demeurés dans vos poches (plutôt que d’aller dans celles des gouvernements). Cette somme pourra donc « faire des p’tits » pour vous durant les décennies menant à votre retraite.

Le REER, c’est en quelque sorte une économie forcée en prévision de votre retraite. Chaque année, vous mettez 1000 $, 2000 $ ou 3000 $ dans votre REER, ce qui finit par faire des sommes importantes au bout de quelques décennies. Et si quelqu’un s’habitue à penser de cette façon, cela devient pour lui une économie organisée, institutionnalisée.

REER ou maison ?

Un problème se pose à bien des jeunes (en couple ou non) : devraient-ils mettre de l’argent de côté en prévision de l’achat d’une maison ou le placer dans un REER ?

Pour faciliter les choses, les gouvernements nous autorisent à puiser dans notre REER pour l’achat d’une première maison ou lors d’un retour aux études. Vous pouvez ainsi retirer jusqu’à 25 000 $ par personne (50 000 $ pour un couple), qui serviront de paiement pour l’achat d’une maison. C’est ce qu’on appelle le RAP (Régime d’accession à la propriété). Dans le cas d’un retour aux études, on peut puiser jusqu’à 10 000 $ dans son REER.

Attention toutefois, puisqu’il s’agit là de prêts que vous vous faites. En conséquence, les gouvernements exigent que vous remboursiez votre REER cinq ans plus tard et sur une période de quinze ans pour le RAP et sur dix ans pour le retour aux études.

Une autre stratégie possible, particulièrement intéressante pour un jeune travailleur qui ne sait trop ce qu’il fera plus tard, pourrait être de placer ses économies dans un CELI — un compte d’épargne libre d’impôt. Les sommes déposées ainsi que les intérêts qui s’y accumulent ne seront jamais imposés ni comptabilisés dans les revenus de retraite.

Comme le suggère Angela Iermieri, planificatrice financière au Mouvement Desjardins, si votre taux d’imposition est faible — 28 % pour toute personne ayant des revenus imposables inférieurs à 42 400 $ par année —, vous obtiendrez une économie d’impôt relativement faible. « À ce moment-là, dit-elle, peut-être que le CELI est plus approprié. On y met de l’argent à l’abri de l’impôt pour, un jour, l’envoyer dans un REER ou pour l’achat d’une maison ou un retour aux études… »

C’est un peu comme avoir un compte d’épargne sans avoir à payer de l’impôt. Le CELI, c’est de l’argent disponible plus facilement que par un REER, puisque chaque fois qu’on puise dans son REER, on paie de l’impôt.

Attention toutefois à ne pas dépasser la limite des sommes qu’on a le droit de mettre dans un CELI, sous peine de se voir imposer d’importantes pénalités financières.

« Pas facile de s’y retrouver, admet Angela Iermieri, et c’est pourquoi on a besoin d’un conseiller ou d’un planificateur financier qui fera l’analyse de votre situation afin de déterminer la meilleure stratégie d’épargne pour vous. »