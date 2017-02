Comment parvenir à épargner

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Pas facile de mettre de l’argent de côté, surtout en prévision de sa lointaine retraite. Souvent, rapporte-t-on, on attend dans la quarantaine, sinon même dans la cinquantaine, pour s’en préoccuper. Et s’il n’est jamais trop tard (ou presque) pour épargner, il est nettement avantageux de s’y prendre le plus tôt possible. Mais comment s’y prendre, alors qu’on est tant sollicité de toute part ?

Économiser, c’est une habitude à acquérir lorsqu’on est jeune, nous disent les experts en finance personnelle. Mais comment développer cette habitude ?

Il faut y aller à petites doses et en se fixant des objectifs à court terme, recommande Angela Iermieri, planificatrice financière au Mouvement Desjardins.

« Lorsqu’on est jeune, bien sûr, la retraite c’est loin, dit-elle. La première chose à faire, c’est de développer l’habitude de mettre un peu d’argent de côté dans un but précis. Par exemple, si on désire faire un voyage ou s’acheter une certaine chose, on devrait d’abord économiser la somme requise — et non pas acheter aujourd’hui et payer plus tard. »

On commence donc par mettre de petits montants de côté hebdomadairement ou à chaque paie en prévision de l’objectif qu’on s’est fixé à court terme. « Et une fois qu’on a pris l’habitude d’épargner, ça devient facile de viser à plus long terme, propose Mme Iermieri. L’important, c’est de développer l’habitude d’épargner lorsqu’on est jeune. »

Avant de profiter de sa retraite

« À chaque âge, il y a des objectifs qui se présentent à nous — acheter une voiture, acheter une maison… pour à terme préparer sa retraite, enchaîne Renaud Bourget, actuaire à Retraite Québec. Il faut donc s’informer le plus tôt possible sur l’importance d’économiser », recommande-t-il.

Surtout, comme actuaire, M. Bourget nous invite à combattre la pensée magique voulant qu’un jour on arrivera à la retraite et qu’alors tout va se régler tout seul… « Non, ce n’est pas comme ça que ça se passe dans la vie ! »

En conséquence, il importe de prendre connaissance des enjeux économiques — même s’il s’agit là de notions peu palpitantes.

« On parle alors de littératie financière, dit-il, de prendre connaissance de ce qui se passe. Il s’agit de se sensibiliser le plus tôt possible à des notions économiques et, à ce moment-là, ça finit par aller de soi de se préoccuper de sa retraite puisqu’un jour cet objectif s’imposera à nous. »

Voilà d’ailleurs pourquoi Retraite Québec vient de lancer une campagne publicitaire sur les trois façons d’envisager sa retraite, indique Frédéric Lizotte, porte-parole de Retraite Québec.

Il y a ceux qui prennent leur retraite de façon progressive, petit à petit, explique-t-il. Il y a aussi ceux pour qui la retraite est l’occasion d’entreprendre une autre carrière, comme devenir consultant ou travailleur autonome. Enfin, il y a ceux qui se retirent définitivement du marché du travail.

« Avec notre campagne publicitaire, nous présentons les incidences financières pour chacun de ces scénarios, indique M. Lizotte. C’est pourquoi notre thème est : “Bien avant de profiter de votre retraite, il faut commencer par la planifier !” »