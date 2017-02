Garder le cap malgré les incertitudes

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Comment ne pas être inquiet de l’avenir, particulièrement depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche ? Doit-on craindre une reprise de l’inflation ou une augmentation des taux d’intérêt ? Par conséquent, ne devrait-on pas modifier sa stratégie financière, notamment en privilégiant le remboursement de nos dettes ?

« C’est sûr que l’inquiétude est un peu plus généralisée cette année, mais ça ne devrait pas aller jusqu’à se demander si on devrait contribuer ou non à son REER », estime Angela Iermieri, planificatrice financière au Mouvement Desjardins.

Photo: Mouvement Desjardins

« Même si on vit une période d’incertitude, poursuit-elle, on sait aussi que l’économie canadienne se porte très bien, l’inflation est faible et on ne prévoit pas une remontée des taux d’intérêt à court terme. Mais bien sûr, il faut rembourser ses dettes en commençant par celles dont les taux d’intérêt sont les plus élevés. »

« En matière d’épargne et de finance personnelle, j’imagine que vous avez établi une stratégie pour atteindre vos objectifs, poursuit-elle. Vous devriez donc continuer d’appliquer votre plan… ce qui aide aussi à se rassurer ! »

Pas de quoi s’inquiéter…

« Je dirais qu’au chapitre de la retraite, il faut toujours penser à long terme », enchaîne Renaud Bourget, actuaire à Retraite Québec.

Pour sûr qu’il y aura des fluctuations économiques au cours des prochaines décennies, poursuit-il, « mais on doit toujours regarder à long terme puisque les marchés financiers font leur petit bonhomme de chemin. » Si donc votre stratégie d’épargne-retraite est bien adaptée à votre situation, il vaut mieux continuer de l’appliquer, recommande-t-il.

Retraite Québec regroupe désormais la Régie des rentes du Québec et la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances. M. Bourget indique d’ailleurs que l’évaluation actuarielle effectuée par cet organisme montre que ces régimes sont en excellente santé financière. « Nos évaluations actuarielles prévoient qu’ils vont perdurer pour au moins les cinquante prochaines années », indique l’actuaire. Il n’y a donc pas à s’inquiéter de ce côté-là.

Surveillons les États-Unis

Selon l’économiste Pierre Fortin, qui enseigne à l’UQAM, ce qu’il importe de suivre ces prochaines années, c’est ce qui se passe aux États-Unis, ainsi que notre taux de change et les taux d’intérêt. Il fait ainsi valoir que, lorsque l’activité économique va bien chez nos voisins, ceux-ci importent davantage de nous, « ce qui est bon pour nos revenus ».

Photo: Université du Québec à Montréal

En outre, les taux d’intérêt américains conditionnent ceux d’un peu partout. Et ces deux facteurs conditionnent le taux de change de notre devise. « Tout compte fait, résume M. Fortin, on exporte plus aux États-Unis lorsque leur économie va bien et on exporte encore davantage si notre dollar se déprécie. »

Or, d’après ce que prévoient la Banque du Canada et le Fonds monétaire international — deux sources de prévisions économiques assez crédibles, selon l’économiste —, on devrait assister à la poursuite de la croissance économique.

« De la sorte, on peut estimer que ça devrait bien aller pour nous ces prochaines années, avance Pierre Fortin, et ce, d’autant plus que le président Trump a l’intention d’investir dans les infrastructures. »

« Par contre, on peut se tromper, prévient l’économiste, d’autant plus que Trump est un homme volage, erratique et soupe au lait. À vrai dire, il m’inquiète… »