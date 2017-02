La croissance de l’emploi sera plus modeste

Le taux de chômage québécois était de 6,6% en décembre 2016, en forte baisse par rapport au taux de 7,9% un an plus tôt.

La forte croissance de l’emploi qu’ont observée le Québec et le Canada au cours des derniers mois est plus un rattrapage qu’une embellie, et l’année 2017 débutera sur une note plus calme, prédit le Mouvement Desjardins.

Depuis le mois d’août, l’économie québécoise a vécu la création de 92 000 emplois, soit 45 % du total canadien, a rappelé un des économistes de l’établissement dans une note d’analyse publiée mercredi.

En cinq mois, le Québec a vu plus d’emplois apparaître qu’au cours de l’ensemble des 47 mois précédents, selon Benoit P. Durocher. Or, au cours des prochains mois, le marché du travail reviendra à une vitesse de croisière qui est davantage arrimée à la croissance de l’économie.

« Cette meilleure synchronicité entre l’emploi et la croissance économique est importante, car elle réduit la probabilité de subir une contre-performance du marché du travail,a écrit M. Durocher. Cela dit, il ne faut pas non plus s’attendre à ce que la création d’emplois reste aussi vigoureuse au cours des prochains mois. »

Taux de chômage en baisse

Le Mouvement Desjardins estime que l’économie canadienne, avec une croissance annuelle attendue autour de 2 % dans les prochains mois, pourrait créer 15 000 emplois par mois en moyenne. Au Québec, la moyenne pourrait être autour de 3000 ou un peu moins, a dit M. Durocher lors d’un entretien.

Le taux de chômage québécois était de 6,6 % en décembre 2016, en forte baisse par rapport au taux de 7,9 % un an plus tôt. Toujours en décembre dernier, le marché du travail comptait 90 000 emplois de plus qu’en décembre 2015. Il s’agit là d’une photo dans le temps, les moyennes annuelles donnant parfois des chiffres plus modestes.

Les économistes préviennent souvent que les données brutes d’un mois à l’autre doivent être replacées dans leur ensemble, en raison de la volatilité des données qui caractérise les constats faits par Statistique Canada.

Qualité de l’emploi

Dans une autre étude publiée mercredi matin, la Banque CIBC revient sur le pourcentage de travailleurs qui gagnent moins que le salaire moyen. En novembre 2016, la CIBC avait chiffré à 61 % la part des gens qui travaillent à bas salaire au Canada, contre 58 % en 1997.

Après analyse, la Banque estime maintenant qu’au Québec, cette situation est celle de 66 % des travailleurs, plaçant la province au premier rang par rapport aux autres.

Cependant, c’est en Colombie-Britannique que l’écart s’est le plus creusé depuis vingt ans, la proportion passant de 48 % à 60 %. En Alberta et en Saskatchewan, le pourcentage est en baisse.

La Banque CIBC estime que la hausse du pourcentage des gens travaillant à bas salaire est « symptomatique d’une détérioration de la qualité du marché du travail ».