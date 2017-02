Poursuite collective contre Air Canada

À la fin du mois d’août 2015, David Hurst a vu une promotion en ligne et payé 800 $ pour dix billets aller simple en classe affaires, applicables partout dans l’ouest du Canada et des États-Unis. Résultat : Air Canada l’a contacté au bout de deux jours pour annuler la transaction en lui indiquant qu’il y avait eu erreur informatique. Et qu’il aurait dû, en fait, payer 8000 $.

Un an et demi plus tard, une juge de la Cour supérieure du Québec vient d’autoriser une poursuite collective lancée au nom de M. Hurst, qui reproche au transporteur de ne pas avoir respecté des articles clés de la Loi sur la protection du consommateur du Québec.

L’histoire débute sur le site Red Flag Deals, où M. Hurst aperçoit l’affichage du forfait de dix vols offert par Air Canada. Il se rend alors sur le site du transporteur et en effectue l’achat pour 798 $ plus taxes, soit 837 $.

Selon les faits relatés dans la décision de la juge Pepita G. Capriolo, publiée vendredi dernier, cette promotion a été affichée du 25 au 26 août 2015. Or le 28 août, M. Hurst reçoit un message. Invoquant une erreur de programmation, Air Canada présente alors ses excuses pour les inconvénients et le malentendu.

« Nous comprenons votre déception et comptons sur vous pour reconnaître que nous ne pouvons pas honorer des billets vendus erronément à 10 % de leur valeur, indique le message du transporteur. En conséquence, tout billet acheté au prix de 800 $

sera annulé et remboursé. »

Indemnisation recherchée

La poursuite collective affirme qu’environ 250 personnes, toutes situées à l’extérieur du Québec, seraient dans la même situation. Pour chacune de celles-ci, on demande une indemnisation représentant la différence entre le prix affiché et le prix réel, soit 7200 $, plus 500 $ en dommages punitifs.

De façon concrète, M. Hurst affirme qu’Air Canada a contrevenu à deux articles en particulier contenus dans la Loi sur la protection du consommateur (LPQ) :

L’article 219, selon lequel « aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur ».

L’article 224, qui mentionne qu’aucune entreprise ne peut « exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé ».

Sans commentaire

Dans sa décision, la juge Capriolo prend soin de mentionner que l’autorisation d’une action collective « n’exclut d’aucune façon » que le demandeur pourrait échouer dans ses efforts visant à obtenir une condamnation.

Air Canada n’a pas voulu faire de commentaires mardi en raison du fait que l’affaire est devant les tribunaux. Dans la décision de la juge, celle-ci mentionne toutefois que le transporteur fait valoir, entre autres, qu’il n’était pas lié par un contrat avec M. Hurst, que la LPQ ne s’applique pas dans le cas présent et qu’il ne peut pas y avoir de dommages punitifs ou compensatoires.

Le jugement se termine sur une note critique, la juge reprochant aux deux parties, représentées par des cabinets d’avocats, d’avoir soumis des arguments « longs et probablement coûteux ». Selon elle, ceci a ajouté une couche de complexité « inutile » à une étape du processus « qui n’est qu’un filtre et non un procès préliminaire ».

Aucune date d’audition n’a encore été prévue.