Les revenus du tourisme turc s’effondrent

Ankara — Les revenus du tourisme en Turquie ont baissé de près de 30 % au cours d’une année 2016 marquée par de nombreux attentats meurtriers et un coup d’État manqué, selon les chiffres officiels publiés mardi. Selon l’office national des statistiques (Tuik), les revenus du tourisme ont chuté de 29,7 % à quelque 22 milliards de dollars, contre plus de 31 milliards l’année précédente. La Turquie a été frappée en 2015 par une vague d’attentats meurtriers, liés à la rébellion kurde ou aux djihadistes du groupe État islamique, ainsi que par une tentative de coup d’État en juillet. En 2016, le nombre de visiteurs a ainsi baissé de 24,6 % par rapport à l’année précédente. Un peu plus de 31 millions de visiteurs se sont rendus en Turquie, contre près de 42 millions en 2015. Parmi eux, environ 20 % sont des Turcs installés à l’étranger. Les dépenses par tête ont également baissé, passant de 756 dollars en moyenne en 2015 à 705 dollars en 2016. La dégradation du secteur du tourisme, dont les revenus représentent près de 5 % du PIB, a eu un fort impact sur la croissance turque. L’économie a ainsi reculé au troisième trimestre 2016 pour la première fois depuis 2009, avec une contraction de près de 2 % par rapport à la même période en 2015.