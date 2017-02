Le coût de l’immobilier continue de grimper à Toronto

Toronto — La chambre immobilière de Toronto s’attend à une autre hausse de plus de 10 pour cent du prix des propriétés cette année alors que les ventes devraient demeurer stables. Elle s’attend à ce que le prix moyen d’une maison atteigne 825 000 $, comparativement à 730 472 $ en décembre et 729 922 $ pour l’année civile 2016. La chambre immobilière affirme que les augmentations les plus marquées devraient s’observer du côté des semi-détachés ainsi que des maisons de ville, notamment. Elle estime qu’il devrait y avoir entre 104 500 et 115 500 ventes de maisons par l’entremise de son système MLS — ce qui est similaire aux 113 133 transactions enregistrées l’an dernier. Le groupe a également répété mardi son appel afin que des solutions soient trouvées pour accroître l’offre de propriétés à vendre dans la région de Toronto plutôt que freiner les ambitions de ceux qui désirent devenir propriétaires. À la fin du mois de décembre, les offres dans le Grand Toronto atteignaient un plancher qui n’avait pas été constaté depuis les années 1990.