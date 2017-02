Boucherville: la boulangerie Bridor investit 40 millions

Photo: iStock

Boucherville — L’entreprise de boulangerie Bridor annonce un investissement de 40 millions à ses installations de Boucherville, en Montérégie. Bridor, connue pour sa fabrication de pains et viennoiseries destinés à la vente au détail ainsi que pour ses services alimentaires, doublera ainsi la superficie de sa boulangerie et en augmentera la capacité de production de 80 %. Au terme du projet, Bridor aura créé près de 60 nouveaux emplois, dont plusieurs postes d’opérateurs spécialisés en production industrielle qui seront responsables de lignes de production. Jean-François Duquesne, chef de la direction de Bridor, souligne que l’entreprise implantée au Québec depuis plus de 30 ans connaît une croissance importante depuis plusieurs années. Les 40 millions injectés à Boucherville s’inscrivent dans un investissement global de 400 millions d’euros sur cinq ans fait par le propriétaire, la compagnie française Groupe Le Duff, en France, en Amérique du Nord, ainsi qu’à d’autres projets qui seront annoncés dans les prochaines années.