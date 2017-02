Les entreprises du secteur de la technologie envisagent une action judiciaire

Les dirigeants de Google, de Microsoft, de Facebook, d’Apple, d’Amazon et de Netflix ont notamment exprimé leurs inquiétudes par rapport au décret.

Washington — Une large coalition d’entreprises du secteur technologique américain commence à préparer une action judiciaire commune pour contester le décret anti-immigration du président Donald Trump, ont indiqué mardi des sources proches du dossier.

Le président américain, Donald Trump, a suspendu vendredi par décret l’entrée aux États-Unis des ressortissants de sept pays à majorité musulmane (Iran, Irak, Yémen, Somalie, Soudan, Syrie et Libye) et de tous les réfugiés, le temps de revoir les critères d’octroi de visas.

Ce décret a provoqué une levée de boucliers, en particulier dans le secteur technologique où les dirigeants de Google, de Microsoft, de Facebook, d’Apple, d’Amazon et de Netflix ont notamment exprimé leurs inquiétudes.

Plus de 20 entreprises devraient participer à une réunion pour discuter de leurs options contre le décret, qui risque d’avoir des conséquences importantes pour un secteur employant des milliers d’immigrés et d’étrangers.

Stratégie éprouvée

« C’est encore très tôt, mais la stratégie serait probablement similaire à celle du dossier sur l’iPhone de San Bernardino », a indiqué sous couvert d’anonymat un salarié du secteur technologique au courant des discussions.

Les autorités avaient tenté de forcer Apple à aider la police à débloquer un iPhone appartenant à l’un des auteurs de la fusillade qui avait fait 14 morts dans cette ville de Californie en 2015. Le groupe avait refusé, et plusieurs entreprises du secteur technologique l’avaient soutenu en envoyant une lettre à la justice afin d’appuyer ses arguments.

Parmi les participants attendus à la réunion figurent, entre autres, Alphabet, la maison mère du géant Internet Google, le service de vidéo en ligne Netflix, la plateforme de réservation d’hébergement chez l’habitant Airbnb et le réseau social Twitter, d’après la source.

D’autres entreprises ont été invitées, dont l’éditeur de logiciels Adobe Systems, les plateformes de stockage en ligne Dropbox, de vente de produits artisanaux Etsy ou de commentaires d’internautes Yelp, la fondation Mozilla, qui développe le navigateur Internet Firefox, le service Pinterest, qui propose d’épingler des photos liées à ses centres d’intérêt, le site de blogues Reddit, le groupe informatique Salesforce, la société de satellites SpaceX et l’éditeur de jeux vidéo Zynga.

Les discussions incluent « plusieurs » membres d’une association du secteur technologique basée à Washington, a également indiqué une autre source.

Décret attaqué en justice

Plusieurs procédures judiciaires ont été lancées ces derniers jours contre le décret, et des juges en ont bloqué certains éléments.

Le géant de la distribution en ligne Amazon et le voyagiste sur Internet Expedia, qui ont leur siège dans l’État de Washington, ont déjà transmis des documents à la justice pour soutenir une plainte du ministère de la Justice de cet État réclamant l’arrêt immédiat de l’application du décret, car il l’estime inconstitutionnel.

Amazon a indiqué qu’il comptait 49 salariés nés dans l’un des pays cités dans le décret présidentiel et qu’il y avait sept personnes auxquelles il avait fait une offre d’emploi. Le groupe a précisé avoir « contacté les salariés concernés d’Amazon et les personnes dépendant d’eux, et recommandé qu’ils s’abstiennent de voyager en dehors des États-Unis jusqu’à nouvel ordre ».

Depuis vendredi, plusieurs entreprises et associations technologiques ont critiqué le décret et prévenu qu’il risquait de nuire à la compétitivité du secteur aux États-Unis.

Les mesures « créent une incertitude considérable autour du système d’immigration de notre nation et auront un impact négatif sur les travailleurs du secteur technologique qui vivent et travaillent dans notre nation », a notamment indiqué Linda Moore, présidente de l’organisation sectorielle TechNet.