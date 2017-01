Le siège de Qualinet se restructure

Le siège social de la société Qualinet, spécialisée dans le nettoyage après sinistre, a décidé de se protéger de ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour leur faire une proposition d’ici 30 jours. Dans un communiqué publié lundi, le siège indique que le geste « ne concerne nullement » son réseau de franchisés ni ses propres activités. « Au cours des dernières années, l’entreprise a investi des sommes très importantes, notamment pour le déploiement de son réseau de franchisés ainsi que pour le développement de sa récente division, Qualinet Environnement », a affirmé son président, Éric Pichette. « Même si les résultats ont été probants à de nombreux égards, la réalisation de ces projets a exercé une trop forte pression sur la trésorerie » et le modèle d’affaires doit être revu. En période forte, le siège, les succursales dites « corporatives » et Qualinet Environnement emploient 200 personnes, selon le communiqué.