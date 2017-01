Les pays du sud de l’UE font bloc pour relancer l’Europe

Le Brexit, « une chose merveilleuse »

« Club Med »

Les dirigeants de sept pays du sud de l’Union européenne, dont la France et l’Italie, tentaient samedi à Lisbonne de faire front commun pour relancer le projet européen mis à mal par Donald Trump et le Brexit.Face à la montée « du protectionnisme et du populisme », la zone euro a besoin urgemment de réformes pour « surmonter la crise économique, sociale et de légitimité politique, qui la fragilise », a souligné l’hôte de la réunion, le premier ministre portugais Antonio Costa.Si, officiellement, le changement radical à Washington et les échéances électorales aux Pays-Bas, en France et en Allemagne ne figurent pas à l’ordre du jour du sommet lisboète, leurs conséquences sont dans tous les esprits.La nouvelle administration américaine « pose des défis » pour l’Europe, qu’il s’agisse des « règles commerciales » ou de la résolution des « conflits dans le monde », s’est inquiété vendredi à Berlin François Hollande, au côté de la chancelière allemande Angela Merkel.Tous deux devaient s’entretenir samedi soir au téléphone avec le nouvel occupant de la Maison-Blanche qui s’est félicité du Brexit, « une chose merveilleuse ». Donald Trump prône une politique protectionniste et nationaliste qui éloigne les États-Unis de son traditionnel allié européen.L’UE est « seule » depuis son investiture, a mis en garde le président de l’Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem.Comme lors de la première édition de ce sommet du sud, réunie en septembre à Athènes, les sept planchaient samedi sur les moyens de desserrer le carcan budgétaire européen, face à l’orthodoxie allemande, et de favoriser un « partage du fardeau plus juste » de l’accueil des réfugiés.Le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni avait donné le ton dès vendredi, estimant que le thème de la croissance devait « être au centre » des politiques tout en appelant l’Europe à « la souplesse » dans l’application des règles budgétaires.Il s’exprimait à l’issue d’un entretien avec son homologue espagnol Mariano Rajoy qui, lui, a fait valoir que « les normes sont faites pour être respectées, mais les hommes sont là pour qu’elles soient respectées intelligemment ».Ce « sommet des pays méditerranéens de l’UE », qui réunit aussi Grecs, Chypriotes et Maltais, devait ainsi se conclure par une déclaration commune appelant notamment à la relance de la croissance et de l’investissement en Europe.Objectif: accorder les violons avant les sommets européens prévus le 3 février à Malte pour réfléchir à l’avenir de l’UE sans le Royaume-Uni, et le 25 mars dans la capitale italienne pour marquer les 60 ans du Traité fondateur de Rome et jeter les bases d’un nouveau projet européen.Parmi les sujets à débattre figuraient aussi la sécurité et la défense, la crise des réfugiés et l’immigration illégale.Les Européens risquent d’être confrontés au printemps à un afflux « sans précédent » de migrants sur les côtes italiennes, a averti à la mi-janvier le premier ministre maltais, Joseph Muscat, dont le pays vient de prendre la présidence tournante de l’UE.Alors que la droite allemande avait taxé le sommet d’Athènes de réunion du « Club Med » susceptible de semer la discorde en Europe, les pays du sud assurent vouloir lancer des pistes profitant à l’ensemble de l’UE.« Dans le nouveau contexte créé par le Brexit, il s’agit de réaffirmer la vitalité et l’unité de l’Europe », a expliqué à l’AFP une source gouvernementale portugaise.Pour la France aussi, il s’agit d’élaborer « des propositions pour toute l’Europe » et de « rassembler pour faire avancer le projet européen », indique-t-on de source diplomatique.« La France est à la fois un pays du sud et du nord, elle crée des ponts entre les deux régions. Il n’y a aucune raison qu’elle cherche la confrontation avec l’Allemagne », fait valoir à l’AFP Guntram Wolff, directeur du centre de réflexion Bruegel.Avant de se rendre à Lisbonne, François Hollande avait pris soin de retrouver Angela Merkel à Berlin.