Tim Hortons prend de l’expansion au Mexique

Photo: Michaël Monnier Le Devoir

Oakville — Tim Hortons ouvrira des établissements au Mexique, soit sa première incursion en Amérique latine. Le propriétaire de l’enseigne, Restaurant Brands International, dit avoir formé une coentreprise avec un groupe d’investisseurs mexicains. Cette coentreprise sera le franchiseur principal responsable de la croissance de Tim Hortons au Mexique. Restaurant Brands International avait précédemment annoncé des projets similaires au Royaume-Uni et aux Philippines. Tim Hortons est né d’un seul restaurant au Canada en 1964 et est entré aux États-Unis vingt ans plus tard, en 1984. Tim Hortons comptait en septembre plus de 4400 restaurants. En ajoutant l’enseigne Burger King, Restaurant Brands International possède plus de 19 000 restaurants dans plus d’une centaine de pays.