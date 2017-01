L’accord Canada-UE est une bonne base, selon Ottawa et Londres

Le Royaume-Uni et le Canada entrevoient déjà leur relation commerciale après le Brexit, et l’accord de libre-échange liant Ottawa et l’Union européenne constitue une « bonne base », estiment les deux gouvernements. Les discussions portent sur le processus, mais seraient « bien avancées » à certains égards.

Bien que le Royaume-Uni n’ait pas le droit de mener des négociations officielles tant qu’il fait partie de l’UE, il peut toutefois avoir des pourparlers exploratoires, a affirmé le ministre britannique du Commerce international, Liam Fox, de passage à Montréal vendredi, où il a rencontré son homologue canadien, François-Philippe Champagne.

Selon M. Fox, l’accord de libre-échange Canada-Europe, nommé Accord économique et commercial global (AECG), est doublement bénéfique. S’il est adopté par tous les pays et que le Royaume-Uni est encore membre, il en profitera comme tous les autres et pourra mettre en place un arrangement transitoire. Si toutefois le Brexit survenait avant son adoption, l’accord pourrait servir de base à une entente bilatérale avec le Canada.

Photo: Jeff McIntosh La Presse canadienne

« Le Royaume-Uni est le troisième marché d’exportation du Canada », a dit M. Fox devant le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), auquel assistait notamment le premier ministre Philippe Couillard.

« Les Canadiens achètent annuellement pour 6,3 milliards de livres en produits et services [10,4 milliards de dollars]. Environ 600 sociétés britanniques ont des activités au Canada. Et le Québec est une pierre angulaire de cette relation, en raison de l’industrie aérospatiale qui est une composante majeure de la relation commerciale », a dit M. Fox.

En contrepartie, l’économie canadienne a expédié vers le Royaume-Uni des exportations totalisant 16 milliards en 2015, selon l’agence fédérale EDC. Par ailleurs, c’est le pays européen où l’investissement direct canadien se fait le plus actif, atteignant l’an dernier 93 milliards.

Le Québec y a exporté en 2015 des biens et services de 1,4 milliard, dont des produits aérospatiaux, du papier journal et des appareils de navigation. Il s’agit du huitième client québécois en importance, selon un portrait du ministère de l’Économie publié en 2014.

Discussions avancées

Bien que plusieurs aient dépeint le Brexit comme un repli sur soi, le ministre britannique a présenté le Royaume-Uni comme un promoteur infatigable du libre-échange. Le pays souhaite que ses échanges futurs avec les partenaires se fassent en toute continuité avec les pratiques actuelles.

« L’AECG est une bonne base », a dit le ministre François-Philippe Champagne lors d’une rencontre avec la presse. « La stabilité et la continuité de nos relations sont importantes. C’est un partenaire commercial très, très important. Nos discussions sont déjà bien avancées à plusieurs niveaux. À l’Organisation mondiale du commerce et ailleurs, nos visions sur l’ouverture du commerce sont alignées. »

Invité à dire si les discussions exploratoires portaient davantage sur des secteurs concernés ou sur l’échéancier, M. Champagne a répondu qu’« à date, on parle de processus ». Car les prochaines étapes sont multiples. L’AECG a été adopté par la Commission européenne en début de semaine et il sera soumis au vote des 751 députés européens le 15 février à Strasbourg. Il entrera alors en période d’application provisoire, et il restera à le faire approuver par chacun des pays membres.

La visite de M. Fox, qui a visité une chambre de commerce de la région de Toronto jeudi, concorde avec la visite de la première ministre britannique à Washington. Theresa May a été reçue par le président américain Donald Trump, qui a évoqué une « relation spéciale » entre les deux pays.