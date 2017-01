Johnson & Johnson va racheter le suisse Actelion pour 30 milliards

Photo: John Raoux Associated Press

Zurich — Le géant américain de la pharmacie et des produits d’hygiène Johnson & Johnson va débourser 30 milliards de dollars pour s’emparer du laboratoire suisse Actelion, la plus grosse société bio pharmaceutique en Europe, ont annoncé les deux sociétés jeudi. L’opération prévoit également de scinder les activités de recherche et développement d’Actelion pour les placer dans une nouvelle entité qui sera nommée R&D NewCo et cotée à la Bourse suisse. Johnson & Johnson détiendra initialement 16 % des parts de cette nouvelle entité et disposera d’une option pour grimper dans son capital et en acquérir 16 % supplémentaires. Fondée en 1996, la société suisse basée à Allschwil, dans la banlieue de Bâle, s’est fait un nom dans les maladies rares, autour de ses traitements pour l’hypertension artérielle pulmonaire.