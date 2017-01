Rogers affiche une perte au 4e trimestre

Rogers Communications a affiché jeudi une perte nette de 9 millions pour son quatrième trimestre, principalement en raison de sa décision d’abandonner le développement d’un système interne de télévision Internet à la faveur d’une plateforme de Comcast, ce qui a entraîné une dépense de 484 millions.

Selon le géant des télécommunications, cette décision était la moins risquée, et elle devrait permettre de faire croître ses activités vidéo dans un contexte où le désabonnement au câble continue de nuire à l’industrie. « C’est un produit qui a fait ses preuves », a expliqué le chef de la direction financière de Rogers, Tony Staffieri, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. « Alors, tout le concept présente un bien moins grand risque que le chemin sur lequel nous nous étions engagés. »

Difficultés

Les grandes entreprises de télécommunications éprouvent des difficultés à conserver certains abonnés à leur service de télévision, puisque ceux-ci préfèrent se tourner vers des options sur Internet, comme Netflix. Au cours du trimestre clos le 31 décembre, Rogers a perdu 13 000 abonnés à la télévision, pour un total annuel de 76 000. Elle en avait perdu 128 000 lors de l’exercice précédent.

La perte par action du quatrième trimestre de Rogers s’est établie à 4 ¢, à partir de revenus de 3,51 milliards. En comparaison, la société avait engrangé un bénéfice de 299 millions, ou 58 ¢ par action, à partir d’un chiffre d’affaires de 3,45 milliards au dernier trimestre de 2015. Sur une base ajustée, le bénéfice de Rogers s’est chiffré à 382 millions, ou 74 ¢ par action, pour le plus récent trimestre, comparativement à celui de 331 millions, ou 64 ¢ par action, de l’année précédente.

Sans fil

La division de la téléphonie sans fil a vu ses revenus grimper de 4 %, à 2,06 milliards, au plus récent trimestre, comparativement à un chiffre d’affaires de 1,98 milliard un an plus tôt. Rogers a inscrit un total net de 93 000 nouveaux abonnés aux services postpayés au cours du trimestre, en regard de 31 000 nouveaux abonnés un an plus tôt.