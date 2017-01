Faute d’une autre offre, Performance Sports se rabat sur Power et Fairfax

Exeter — Le fabricant d’équipement de hockey Bauer a indiqué jeudi qu’il tenterait d’obtenir les approbations nécessaires à la vente de la plupart de ses actifs pour 575 millions $US à deux des plus grands groupes financiers du Canada, puisqu’il n’a pas trouvé d’autre offre pour concurrencer la leur.

Performance Sports Group, établi à Exeter, au New Hampshire, a précisé ne pas avoir reçu d’offre qualifiée autre que celle, précédemment annoncée, d’une division de Power Corporation du Canada et de Fairfax Financial Holdings. L’offre avait été soumise en tant que point de départ à un processus d’enchères, sous la supervision de cours du Delaware et de l’Ontario, mais personne ne s’est montré intéressé avant la date limite de mercredi, a précisé Performance Sports.

Prix minimal pour lancer les enchères

Performance Sports Group a dit s’attendre à obtenir les approbations nécessaires et à conclure la transaction d’ici le 27 février. Ses activités ne devraient pas être interrompues, a-t-il précisé.

Sagard Capital, une division de Power, et Fairfax avaient présenté leur offre en octobre pour établir un prix minimal pour les actifs de Performance Sports, qui comprennent la marque de hockey Bauer, la marque de baseball Easton et d’autres équipements de sports.

Performance Sports s’est heurtée à des difficultés financières au printemps dernier, lorsqu’un de ses importants clients, un détaillant américain, a fait faillite.