Le risque immobilier persiste, dit la SCHL

Les signes de conditions problématiques sur le marché canadien de l’habitation demeurent élevés pour un deuxième trimestre consécutif. L’alarme continue de sonner pour six des quinze régions métropolitaines.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement associe ce déséquilibre à la surévaluation. L’organisme évoque dans son récent rapport trimestriel sur l’Évaluation du marché de l’habitation une accélération des prix à l’échelle nationale, de l’ordre de 7 % au troisième trimestre de 2016. Elle ajoute toutefois que « si l’Ontario avait été exclu du calcul, les prix des habitations seraient restésstationnaires au troisième trimestre ».

Cette lecture ne reflète pas les nouvelles règles hypothécaires annoncées depuis afin de resserrer l’accès à la propriété et les conditions d’octroi de prêts assurés. Ces règles répondent toutefois aux conditions problématiques les plus courantes observées parmi quinze centres urbains visés par l’évaluation de la SCHL, à savoir la surévaluation et la construction excessive, plutôt criantes dans huit centres. Entre les deux évaluations trimestrielles, ces signes ont augmenté à Victoria, qui rejoint ainsi Vancouver, Toronto, Hamilton, Regina et Saskatoon, alors que Calgary s’en est sorti, ce marché travaillant à son retour à l’équilibre.

Code rouge

La SCHL accole également le code rouge, pour signe de conditions problématiques élevées, à l’évaluation globale du marché immobilier canadien.

Les deux autres critères complétant la grille d’évaluation — la surchauffe de la demande et l’accélération des prix — affichent des signes faibles à modérés. Cette dernière étiquette touche quatre des quinze centres.

Pour Ottawa, les signes de conditions problématiques demeurent faibles selon l’évaluation globale. Ils sont modérés à Montréal et à Québec, les deux villes subissant surtout les effets de la surévaluation des prix, et ce, de manière beaucoup plus forte à Québec.

« Nous détectons toujours des signes élevés de conditions problématiques au Canada. L’accélération des prix observée à Vancouver, à Victoria, à Toronto et à Hamilton indique que la croissance des prix des habitations pourrait être alimentée par la spéculation, car son rythme est plus rapide que celui pouvant être soutenu par des facteurs économiques fondamentaux comme la migration, l’emploi et le revenu », a résumé Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.