Le Dow Jones termine pour la première fois au-dessus des 20 000 points

New York — Le Dow Jones a terminé pour la première fois au-dessus du seuil symbolique des 20 000 points mercredi, grâce à un regain de confiance sur la capacité du président Donald Trump à mener à bien ses réformes économiques.

Selon les résultats définitifs, l’indice vedette Dow Jones Industrial Average a gagné 155,80 points, soit 0,8 %, à 20 068,51 points. Les deux autres indices majeurs de Wall Street ont également fini à des records : le Nasdaq, à dominante technologique, a pris 55,38 points, ou 1 %, à 5656,34 points et l’indice élargi S&P 500 s’est adjugé 18,30 points, soit 0,8 %, à 2298,37 points.

« Nous avons enfin passé la barre des 20 000 », s’est réjoui Peter Cardillo, économiste en chef à First Standard Financial Company. L’indice phare de la Bourse de New York a franchi ce cap dès l’ouverture mercredi et a même un peu augmenté ses gains par la suite. « J’attribuerais une partie de ces gains à des résultats d’entreprises solides […] et aux décrets signés par M. Trump », a estimé Peter Cardillo.

Craintes balayées

Parmi les décisions remarquées par les marchés, le nouveau président a relancé mardi la construction de deux oléoducs controversés, comme il l’avait promis au cours de sa campagne. « C’est un rappel, pour un marché apathique, des encouragements du gouvernement Trump en faveur d’une hausse de l’activité économique aux États-Unis », a indiqué Patrick O’Hare, de Briefing, dans une note.

Cela faisait plus d’un mois que le Dow Jones se cassait le nez sur cette barre des 20 000 points, qu’il a finalement franchie moins d’une semaine après l’investiture de Donald Trump vendredi. « Les marchés mondiaux balaient leurs craintes politiques au milieu d’un flot de décisions du président américain », ont résumé les courtiers de Charles Schwab dans une note.

Quant au marché obligataire, traditionnelle valeur refuge, le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,518 %, contre 2,463 % mardi soir, et celui des bons à 30 ans à 3,102 %, contre 3,048 % précédemment.

À l’arrêt depuis mi-décembre, Wall Street a finalement repris sa tendance à la hausse qui avait marqué la période post-électorale grâce aux promesses de relance budgétaire, d’allégements des réglementations et de baisses d’impôts. Autre facteur psychologique, les investisseurs ont peur de ne pas profiter d’une nouvelle hausse alors que la majorité d’entre eux n’avait pas anticipé le bond consécutif à l’élection, a avancé Patrick O’Hare.

Dans l’immédiat, les marchés faisaient peu de cas des risques protectionnistes et de la volonté du président américain de renégocier certains accords commerciaux.

À Toronto

À Toronto, la Bourse a terminé la séance de mercredi à 14 points de son record de clôture, limitée par les déclins des secteurs des matériaux et des télécommunications. L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a gagné 33,15 points à 15 643,84 points. Il a dépassé sa marque record en cours de séance, mais a perdu quelques plumes en après-midi. Son record de clôture de 15 657,63 points a été établi le 3 septembre 2014.

Il y avait déjà plusieurs semaines que le Dow Jones flirtait avec la barre des 20 000 points. Et même si certains n’y voient qu’un simple seuil psychologique pour les investisseurs, le conseiller en investissement Michael Currie croit qu’il peut aussi s’agir d’un signe que la période de prospérité des valeurs mobilières n’est pas sur le point de se terminer.

« C’est facile de dire que ce n’est qu’un chiffre, mais les quelques dernières fois qu’un nouveau millier a été franchi, cela a marqué le début d’un, deux ou trois mois de tendance haussière », a observé M. Currie, un vice-président chez Gestion de patrimoine TD. « Cela accentue l’optimisme des gens, convainc ceux qui ne sont pas sur le marché de s’y lancer de nouveau, en croyant que cela leur sera bénéfique. Historiquement, c’est un signal positif et cela fait en sorte que la croissance se poursuit, du moins à court terme. »

Plusieurs investisseurs misent sur le fait que le président Trump a promis de faire croître l’économie et les industries comme celles des banques et de l’énergie. Pour ce faire, M. Trump entend assouplir la réglementation, abaisser les impôts et encourager les dépenses dans les infrastructures.