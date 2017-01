Le CN hausse son dividende de 10%

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada a haussé mardi son dividende de 10 %, après avoir dévoilé de meilleurs résultats que prévu pour son quatrième trimestre.

Le Canadien National versera dorénavant un dividende trimestriel de 41,25 ¢ par action ordinaire, comparativement à celui de 37,5 ¢ en vigueur précédemment.

Le transporteur ferroviaire a affiché mardi un bénéfice de 1,02 milliard, soit 1,32 $ par action, pour son quatrième trimestre. Ses revenus pour cette période ont atteint 3,22 milliards. En comparaison, le CN avait engrangé un bénéfice de 941 millions, ou 1,18 $ par action, pour le même trimestre l’an dernier, à partir de revenus totalisant 3,17 milliards. Le bénéfice ajusté du plus récent trimestre s’est établi à 1,23 $ par action.

S’ajuster

« Ces résultats continuent de montrer comment le CN s’ajuste aux conditions changeantes du marché, saisit les occasions disponibles tout en se positionnant pour l’avenir », a estimé le chef de la direction, Luc Jodoin, lors d’une conférence téléphonique.

Le ratio d’exploitation, qui indique la proportion des revenus utilisés pour assurer l’exploitation du transporteur, s’est amélioré de 0,6 point de pourcentage, reculant à 56,6 %. Il était de 57,2 % il y a un an.

Pour l’ensemble de l’exercice, le CN a réalisé un bénéfice de 3,64 milliards, soit 4,67 $ par action, soutenu par un chiffre d’affaires de 12 milliards. En comparaison, son profit annuel avait été de 3,54 milliards, ou 4,39 $ par action, lors de l’exercice 2015, et son chiffre d’affaires, de 12,6 milliards.

Au cours du trimestre, le nombre de wagons complets a progressé de 3 % et celui des tonnes-milles commerciales a avancé de 4 %. « C’est un signe encourageant qui permet de croire que le pire de la correction du marché et de plusieurs secteurs des matières premières est derrière nous et que de meilleures perspectives nous attendent », a ajouté M. Jobin.

Le plus grand chemin de fer du pays a dit s’attendre à voir son bénéfice ajusté grimper d’environ 5 % cette année, pour atteindre environ 4,82 $ par action. « Dans l’ensemble, l’économie reste difficile, mais nous restons optimistes et nous nous attendons à observer une croissance modérée du volume en 2017 », a indiqué M. Jobin aux analystes.