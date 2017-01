En matière de paperasse, le Québec reçoit la meilleure note

Le Québec et la Colombie-Britannique reçoivent la meilleure note au Canada pour leurs efforts en réduction du fardeau de la paperasserie pour les entreprises.

Dans l’édition 2017 de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) le Québec et la Colombie-Britannique obtiennent la note A pour leurs actions visant à réduire la paperasserie. La cote des autres provinces évolue entre B (Saskatchewan) et D + (Manitoba). À l’exception de l’Alberta, qui, à l’extrême, se voit accoler un F, la FCEI n’émettant aucun commentaire sur les trois critères servant de base à la notation. « La réduction du fardeau administratif n’est pas une priorité pour le gouvernement », se contente-t-elle d’écrire. L’Ontario reçoit un B- et le fédéral, un B.

« La réduction du fardeau administratif est une priorité du gouvernement et des administrations du Québec depuis plusieurs années », note l’association patronale représentant les PME. Elle retient également que le gouvernement actuel a adopté l’un des plus ambitieux plans d’action en matière d’allégement réglementaire et administratif jamais adopté par un gouvernement québécois.

Objectif atteint

« Le gouvernement a atteint son objectif précédent qui était de réduire de 20 %, entre 2004 et 2014, le coût du fardeau réglementaire imposé aux entreprises. Il a adopté récemment un nouveau plan d’action qui comprend un objectif de réduction de 10 % du fardeau imposé aux PME entre 2016 et 2018 », se réjouit la FCEI dans son bulletin 2017.

Pour la suite des choses, la FCEI souhaite que Québec se dote d’une nouvelle cible après 2018 visant une réduction ou, au moins, un objectif d’augmentation zéro des coûts liés aux exigences réglementaires.

Il est relevé que le coût global de la réglementation était de 1,4 milliard en 2004. Il s’élevait à 1,1 milliard en 2014. En plus du coût, le gouvernement comptabilise le nombre de formulaires qu’il reçoit tous les ans. Ils sont de 35,4 millions actuellement contre 38,6 millions en 2004. Quant au nombre d’exigences réglementaires imposées aux entreprises, elles sont de 682 présentement contre 638 en 2004, met en exergue la Fédération.

Lundi, en appui au lancement de la « Semaine de la sensibilisation à la paperasserie », la FCEI exhortait les provinces à reprendre la règle du « un pour un » adoptée sous le gouvernement Harper pour « s’engager à abolir une loi ou un règlement pour chaque nouveau règlement ou nouvelle loi qu’elles imposent aux entreprises », pouvait-on lire dans un texte de La Presse canadienne.

« Pour chaque nouveau règlement, on en enlève un de valeur équivalente ou qui cause un fardeau équivalent aux entreprises. Ça met une espèce de cran d’arrêt sur la réglementation », expliquait la vice-présidente principale de la FCEI, Martine Hébert. Selon ses chiffres, il en coûte, au Québec seulement, 8 milliards aux PME pour remplir les différents formulaires, qu’il s’agisse d’impôt, de rapports, de permis ou d’autres documents. Les PME y passent en moyenne 100 jours ouvrables par an au Québec, poursuit le texte de l’agence.

Selon les chefs d’entreprise sondés, « il y a à peu près 30 % de l’ensemble de la réglementation qu’on a actuellement [...] qu’on pourrait enlever comme fardeau [des] épaules des PME, et ce, sans compromettre la santé et la sécurité du public ou encore l’environnement », avait ajouté Mme Hébert.

Au fédéral, la FCEI souhaite que la portée de la règle du « un pour un » soit élargie pour s’appliquer aux lois fiscales et au fardeau imposé par les lois et les politiques, en plus de celui imposé par les règlements. Et qu’il y ait uniformisation des calculs autour d’une mesure de référence.