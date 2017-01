L’ex-patron du CP a laissé filer 118 millions

Photo: Chris Young La Presse canadienne

Calgary — Le Canadien Pacifique a dévoilé mardi les modalités d’une nouvelle entente qu’il a négociée avec son chef de la direction sortant, Hunter Harrison. Ce dernier a accepté de laisser filer des paiements et avantages totalisant 118 millions et de vendre toutes ses actions du transporteur ferroviaire d’ici le 31 mai. Dans les documents déposés auprès des autorités réglementaires, le CP indique que M. Harrison, âgé de 72 ans, a aussi accepté de ne pas tenter de travailler pour son concurrent montréalais, le Canadien National, ou pour deux grands chemins de fer américains — BNSF et Union Pacific — pendant environ trois ans. Les clauses de non-concurrence du contrat de travail révisé de M. Harrison avec le CP ne l’empêcheraient cependant pas de travailler pour le transporteur floridien CSX. Selon le Wall Street Journal, Paul Hilal, anciennement de Pershing Square Capital, et M. Harrison se prépareraient à s’impliquer dans la direction de CSX.