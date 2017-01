L’accord avec le Canada au Parlement européen

Bruxelles — La commission chargée du commerce international au Parlement européen s’est prononcée mardi en faveur de l’accord contesté de libre-échange entre l’UE et le Canada, le CETA (en français, AECG), qui doit maintenant être soumis au vote de l’ensemble des eurodéputés le 15 février à Strasbourg. Les membres de cette commission se sont prononcés sur le texte, 25 ayant voté pour, 15 contre et 1 s’étant abstenu. S’il franchit ce nouveau cap le 15 février, l’accord entrera en application partielle et provisoire, le temps d’être ratifié par l’ensemble des parlements nationaux et régionaux d’Europe, une procédure qui peut prendre des années.