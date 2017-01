Un survol des secteurs visés

Le président américain Donald Trump ne semblait pas en voie lundi de signer l’avis déclarant son intention de « renégocier » l’Accord de libre-échange nord-américain avec le Canada et le Mexique, mais déjà, des groupes s’activent afin de souligner les principaux secteurs pouvant être touchés, directement ou indirectement. Survol.

L’automobile

Si jamais le gouvernement Trump se retirait de l’ALENA ou imposait des tarifs, il pourrait en résulter une grave détérioration du secteur et la perte de plus de 30 000 emplois en sol américain, croit l’industrie. L’impact serait ressenti au Canada, dont le secteur compte six usines d’assemblage, des fabricants de pièces et un demi-million de travailleurs. « L’ALENA permet aux constructeurs de contrôler leurs coûts et de réduire le risque à leur chaîne, ce qui assure le maintien de l’industrie en Amérique du Nord », a récemment écrit le Center for Automotive Research, du Michigan, qui alimente les grands joueurs. « Sans l’ALENA, de larges pans de l’industrie américaine auraient migré vers des pays à faibles salaires en Asie, en Europe de l’Est ou en Amérique du Sud. » De nombreux observateurs font toutefois remarquer que M. Trump décrit souvent sa vision du secteur automobile en parlant du Mexique, où les trois grands ont une dizaine d’usines, mais pas tant le Canada.

Le libre-échange avec l’Europe

Officiellement signé cet automne après un blocage de dernière minute impliquant la Wallonie, l’Accord économique et commercial global (AECG) est « plus important que jamais », selon les Européens. « Nous avons un ami et allié important qui semble, au moins partiellement, se désengager de la scène internationale, et qui promeut moins de commerce et plus de protectionnisme », a martelé lundi la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström. Mardi matin, les députés européens devront se prononcer une première fois sur l’accord en prévision d’un vote en plénière le 15 février. « Il est plus important que jamais que ceux d’entre nous qui croient que le commerce peut être important […] restent solidaires », a-t-elle ajouté. D’autres acteurs suggèrent aussi un approfondissement des liens économiques avec la Chine et des efforts renouvelés pour conclure des accords afin de remplacer le Partenariat transpacifique.

Des protections additionnelles

Si le gouvernement Trump veut rouvrir l’accord, c’est le moment parfait pour aller chercher des protections qui auraient dû figurer dans l’ALENA il y a longtemps, estime le Conseil des Canadiens, dont la fondation en 1985 a été motivée par le spectre du libre-échange. « L’ALENA a causé du tort à des gens dans les trois pays, a creusé les inégalités et augmenté les droits des entreprises », a-t-il estimé lundi. Par exemple, le gouvernement Trudeau pourrait demander un accord libre de toute référence à l’eau « comme bien, service ou investissement », et chercher à mieux protéger le secteur agricole et les politiques qui l’encadrent. Aussi, croit le regroupement, l’ALENA pourrait affirmer clairement le droit de passer par les marchés publics pour stimuler l’emploi local, et le gouvernement devrait viser le retrait du chapitre xi. Celui-ci balise les relations entre État et investisseurs et permet à des entreprises de poursuivre le gouvernement canadien si elles s’estiment lésées. Des écologistes affirment que cela empêche le resserrement des normes environnementales.

Cibles multiples

La réouverture de l’ALENA pourrait mener directement à des demandes américaines visant la gestion de l’offre des produits de l’agriculture, croit la Chambre de commerce du Canada. Dans une lettre transmise au premier ministre Justin Trudeau la semaine dernière, l’organisme énumère toute une série d’enjeux qui surviendraient si le gouvernement Trump mettait ses menaces à exécution. De plus, la combinaison d’une tarification du carbone au Canada et d’un allégement américain dans le secteur des hydrocarbures pourrait avoir un effet négatif sur les entreprises canadiennes, a-t-il estimé. D’autant plus que le président américain a promis, lundi, d’étudier une déréglementation majeure à l’égard des sociétés et qu’il envisage déjà des baisses d’impôts, cela pouvant dissuader des entreprises américaines d’investir davantage au Canada, selon la Chambre. Cependant, une hausse du cours du dollar américain, et donc un dollar canadien plus faible, pourrait stimuler le tourisme.