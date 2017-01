Wall Street s’interroge

New York — Wall Street a marqué le pas lundi, les investisseurs s’interrogeant sur les priorités du nouveau président américain Donald Trump en matière économique et craignant une tendance protectionniste : le Dow Jones a perdu 0,1 %.

Selon les résultats définitifs, l’indice vedette Dow Jones a reculé de 27,40 points à 19 799,85 points et le Nasdaq, à dominante technologique, de 2,39 points à 5552,94 points. L’indice élargi S&P 500 a cédé 6,11 points, soit 0,3 %, à 2265,20 points. « Pour le moment, il y a beaucoup d’incertitudes concernant ses promesses de campagne et sur sa capacité ou non à tenir ces promesses », a expliqué Bill Lynch de Hinsdale Associates.

À Toronto l’indice composé S&P/TSX a retraité de 67,75 points à 15 480,13 points, tiré vers le bas par les déclins des secteurs de l’énergie et de la consommation de base. Le dollar canadien s’est pour sa part apprécié de 0,33 centièmes à 75,37 ¢ US.

À la suite de l’élection de Donald Trump, la Bourse de New York avait beaucoup monté, dopée par son programme économique prévoyant notamment des baisses d’impôts, y compris pour les entreprises, une augmentation des dépenses d’infrastructure et un allégement des réglementations pesant sur certains secteurs comme l’énergie.

Peu de détails

Lundi, recevant 12 dirigeants d’entreprise à la Maison-Blanche, Donald Trump leur a bien promis des baisses « massives » d’impôts et a affiché sa volonté de réduire la réglementation « de 75 %, peut-être plus », mais sans donner la moindre précision sur la nature exacte des réformes envisagées. Ces propos et « les commentaires positifs des chefs d’entreprises qui l’ont rencontré n’ont absolument pas fait bouger le marché », a jugé Karl Haeling Landesbank Baden-Württemberg.

À l’inverse, les investisseurs ont retenu la tonalité protectionniste utilisée par le 45e président américain depuis son discours d’investiture vendredi, centré sur « l’Amérique d’abord ». « La combinaison de sa rhétorique très conflictuelle au cours du week-end, ajoutée à la priorité apparente en termes de calendrier faite aux questions commerciales fait monter les craintes de protectionnisme, crée un environnement d’aversion au risque », a expliqué Karl Haeling

Donald Trump a signé lundi l’acte de retrait des États-Unis du traité de libre-échange transpacifique (PTP), et il a affirmé dimanche qu’il allait rapidement commencer à renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) avec les dirigeants du Canada et du Mexique. Ces décisions, conformes aux promesses de celui qui n’était encore que candidat, sont jugées peu engageantes pour une Bourse de New York traditionnellement favorable au libre-échange et où l’on espérait qu’elles resteraient au second plan.

Le marché obligataire montait. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans s’affichait à 2,403 %, contre 2,464 % vendredi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,994 %, contre 3,046 % précédemment.