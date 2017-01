Yahoo! reporte la vente du cœur de métier à Verizon

Photo: Eric Risberg Associated Press

San Francisco — Le groupe Internet américain Yahoo ! a annoncé lundi le report au deuxième trimestre de la vente de son cœur de métier au géant des télécoms Verizon au vu du « travail requis » pour finaliser l’opération.

Dans un communiqué annonçant lundi ses résultats annuels, Yahoo ! ne détaille pas la nature de ce travail, se contentant d’assurer qu’il « travaille diligemment pour boucler la transaction le plus tôt possible au deuxième trimestre ». Verizon avait annoncé l’été dernier son intention de racheter d’ici fin mars les activités de publicité en ligne de Yahoo ! et ses sites Internet comme Yahoo Mail ou Yahoo News pour 4,8 milliards de dollars.

Mais les observateurs spéculent depuis plusieurs mois sur une renégociation des termes de l’opération, voire un renoncement pur et simple de Verizon, après la révélation de plusieurs cyberattaques massives contre le groupe Internet. En septembre, Yahoo ! avait annoncé que 500 millions de ses comptes d’utilisateurs avaient été compromis lors d’une cyberattaque datant de 2014. Et en décembre, il a admis qu’une autre cyberattaque, en 2013 cette fois, avait frappé plus d’un milliard de ses utilisateurs.

La fidélité

Fin octobre, après la première révélation de piratage, Verizon s’était dit toujours prêt à mener à bien la transaction, mais pas « aveuglément ». Après la seconde en décembre, il avait indiqué qu’il attendrait « d’évaluer l’impact de ce nouvel épisode avant de parvenir à des conclusions finales ». La direction de l’opérateur de télécoms pourrait en dire un peu plus lors de la présentation de ses propres résultats, prévue mardi.

En attendant, la patronne de Yahoo !, Marissa Mayer, s’est efforcée lundi de convaincre Verizon du bien-fondé de son acquisition. Elle a notamment insisté, pour le deuxième trimestre consécutif, sur la « fidélité » des utilisateurs en dépit des cyberattaques, et affirmé voir dans les résultats publiés lundi la preuve que « les occasions devant nous avec Verizon ont l’air brillantes ».

Sur l’ensemble de 2016, Yahoo ! a certes accusé une nouvelle perte nette (de 214 millions), mais en net retrait par rapport à celle de 4,4 milliards enregistrée en 2015. Et Marissa Mayer assure que le groupe fonctionne avec ses coûts « les plus bas depuis une décennie ».

Les revenus de la division Mavens (mobile, vidéo et publicité sociale), que la directrice générale présente comme l’activité émergente du groupe, ont progressé de 25 % à 590 millions. Les revenus bruts de la recherche en ligne ont parallèlement décliné de 6 % à 821 millions.

Au quatrième trimestre 2016, Yahoo ! a même réussi à revenir dans le vert avec un bénéfice net de 162 millions, et son bénéfice par action hors éléments exceptionnels, la référence pour Wall Street, a atteint 25 US, soit 4 ¢ US de mieux que la prévision moyenne des analystes.