Qui se souvient?

Déjà au printemps 2016, le projet de la Caisse m’inquiétait : je voyais le frétillement jubilatoire quant aux profits à prévoir pour certains, les risques futurs assumés par la Caisse reliés à l’achalandage du réseau. Même avec mes maigres connaissances, je constatais l’improvisation quant au trajet du REM, aux liens ou pas avec le métro, au peu de questionnement sur l’environnement, etc. Il n’y avait pas de projet d’ensemble. Au mois d’août, la Caisse prévoyait un achalandage de 144 %. Plusieurs ont mis en doute ces chiffres mirobolants. Je me rappelle la crise financière de 2008, la perte de 40 milliards due aux placements spéculatifs de la Caisse. (Ils avaient changé les règles du jeu.) Quelques années plus tard, ces économistes pas économes pour l’argent des autres osaient dire que la Caisse avait épongé cette perte. Mais pour moi, il y aura toujours 40 milliards en moins dans nos fonds de pension, dans la Régie des rentes, etc. Actuellement, sous prétexte de stimuler l’économie du Québec, on engage des milliards sans vraiment se soucier des intérêts du Québec. Ils n’ont rien appris, ou tout compris ? Le premier ministre Couillard préfère mettre en doute le BAPE. Il nous démontre vraiment de quel côté penche son intérêt personnel. Comment se fait-il que nous n’ayons pas davantage de mémoire ? À quand la rue ?