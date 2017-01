Amaya révise à la hausse sa prévision de bénéfice

Photo: iStock

Le spécialiste du jeu en ligne Amaya a haussé d’environ 6 % ses prévisions de bénéfice net ajusté pour l’exercice 2016, par rapport à ses prévisions précédentes publiées en novembre. La société montréalaise, qui détient le site PokerStars et d’autres sites de jeu en ligne, s’attend maintenant à afficher un bénéfice net ajusté d’entre 364 millions $US et 374 millions $US pour l’ensemble de 2016. Sa prévision précédente visait un bénéfice d’entre 344 millions et 354 millions. En vertu des nouvelles perspectives, le bénéfice ajusté par action devrait s’établir entre 1,87 $US et 1,92 $US — comparativement à 1,78 $US à 1,83 $US dans les prévisions précédentes. Les revenus annuels d’Amaya devraient s’établir entre 1,153 milliard et 1,158 milliard. La prévision précédente de l’entreprise à ce chapitre se situait entre 1,137 milliard et 1,157 milliard.