Procter & Gamble dévoile un bénéfice

Cincinnati — Le fabricant de biens de consommation Procter & Gamble a dévoilé vendredi un bénéfice du deuxième trimestre de 7,88 milliards $US. Le bénéfice par action de la société de Cincinnati s’est établi à 2,88 $US. Après des ajustements pour exclure les éléments non récurrents, le bénéfice a plutôt atteint 1,08 $US par action. Procter & Gamble, derrière plusieurs produits de consommation courante comme les détergents Tide et la pâte dentifrice Crest, a vu ses revenus se chiffrer à 16,86 milliards au plus récent trimestre.