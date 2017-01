Boston — Le conglomérat industriel General Electric a affiché vendredi un bénéfice du quatrième trimestre de 3,67 milliards $US. Le bénéfice par action de la société de Boston s’est chiffré à 39 ¢ US. Après ajustements pour exclure les éléments non récurrents, il était de 46 ¢ US. Les revenus de General Electric ont atteint 33,09 milliards au plus récent trimestre.