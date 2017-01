Trump accueilli par les marchés avec tiédeur

Toronto — Les marchés boursiers nord-américains ont clôturé en hausse vendredi, même si les investisseurs, qui cherchent depuis des semaines à obtenir un peu de clarté sur les intentions de Donald Trump, en ont eu bien peu dans le discours qui a suivi l’assermentation du 45e président des États-Unis.

L’indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a gagné 138,07 points, terminant la séance avec 15 547,88 points. Le secteur des matériaux a affiché la meilleure performance, avec un gain de 1,6 %, tandis que celui de la finance a avancé de 1 %. Les actions du groupe de l’énergie ont gagné 0,8 %.

Sur Wall Street, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a gagné 94,85 points à 19 827,25 points, tandis que l’indice élargi S&P 500 a pris 7,62 points à 2271,31 points. L’indice composé du Nasdaq s’est emparé de 15,25 points à 5555,33 points.

Selon Colin Cieszynski, stratège en chef du marché chez CMC Markets Canada, le discours d’assermentation de M. Trump a eu un impact « assez limité » sur les marchés et sur le dollar canadien, qui s’est déprécié de 7 centièmes à 75,04 ¢ US. « Dans l’ensemble, le discours a touché plusieurs des grands thèmes qu’il a déjà évoqués pendant sa campagne », a noté M. Cieszynski. « La grande nouvelle, c’est qu’il n’a pas commencé à dire des choses comme’j’arrive en poste et je vais déchirer l’Accord de libre-échange nord-américain’.»

Manque de précision

Norman Levine, directeur général chez Portfolio Management, a estimé que le manque de précision du discours s’est reflété dans le dollar américain, qui a légèrement reculé. « La grande incertitude réside surtout dans ce qu’il va faire, par rapport à ce qu’il a dit par le passé », a noté M. Levine. « Ce que les politiciens disent qu’ils vont faire et ce qu’ils finissent par faire une fois qu’ils sont au pouvoir peut être très différent. »

La faiblesse du dollar américain a fait grimper les prix des ressources naturelles, ce qui a, en retour, soutenu le marché boursier torontois. À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a pris 1,10 $US à 53,22 $US le baril, tandis que le prix du lingot d’or a gagné 3,40 $US à 1204,90 $US l’once.

Le cours du cuivre a grimpé d’un peu plus de 1 cent US à 2,63 $US la livre.

« C’était une séance très calme… Je pense que beaucoup d’investisseurs regardaient la cérémonie d’investiture ! », a résumé Alan Skrainka, de Cornerstone Wealth Management. Le républicain Donald Trump est devenu vendredi le nouveau président des États-Unis et a, à cette occasion, tenu un discours offensif sur la nécessité de faire passer « l’Amérique d’abord », sans pour autant annoncer beaucoup de concret.

Malgré quelques petits soubresauts lors de ce discours, le calme a finalement prédominé à Wall Street, qui avait flambé fin 2016 après l’élection inattendue de M. Trump, avant de connaître un début d’année peu animé. « Cette semaine, il y a eu quelques inquiétudes sur d’éventuelles mesures protectionnistes, mais tout reste assez tranquille », a commenté M. Skrainka.

Si le protectionnisme de M. Trump et son discours anti-immigration inquiètent les investisseurs, ils semblent avoir salué ses promesses de baisses d’impôts et de relance budgétaire, mais, dans tous les cas, la prudence domine maintenant, en attendant de voir comment sera concrétisé ce programme.

Pour le reste, l’actualité économique était maigre, faute d’indicateur américain au calendrier, même si les marchés ont pu assimiler une salve de résultats d’entreprises au sein du Dow Jones.

Le marché obligataire stagnait. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans s’affichant à 2,464 %, contre 2,467 % jeudi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,047 %, contre 3,041 % précédemment.