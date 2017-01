Galen G. Weston devient le grand patron de George Weston

Photo: Fred Thornhill La Presse canadienne

Toronto — Galen G. Weston a été nommé président du conseil et chef de la direction de George Weston. M. Weston continuera à agir à titre de président du conseil et de chef de la direction de Loblaw. Galen G. Weston est devenu président du conseil de George Weston en septembre dernier, succédant ainsi à son père, W. Galen Weston, qui s’est retiré à l’âge de 75 ans après avoir dirigé George Weston pendant plus de quatre décennies. Luc Mongeau a été nommé président de Weston Foods et Sarah Davis a été nommée présidente de Loblaw.