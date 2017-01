Les ventes du secteur de la fabrication ont dépassé les attentes

Ottawa — Les ventes du secteur de la fabrication ont augmenté de 1,5 % en novembre pour s’établir à 51,8 milliards, rapporte Statistique Canada, jeudi. Les économistes s’attendaient à une hausse de 1 % pour le mois, selon Thomson Reuters.

Cette hausse suit le recul enregistré en octobre, qui avait été révisé à 0,6 % après une annonce initiale de 0,8 %.

En dollars constants, les ventes ont progressé de 1,2 %, ce qui indique qu’un volume plus élevé de biens fabriqués a été vendu en novembre. Les ventes ont augmenté dans 14 des 21 industries, principalement grâce à une hausse des ventes dans les industries de la première transformation des métaux, des produits du pétrole et du charbon, et des produits chimiques.

Statistique Canada souligne par ailleurs que neuf provinces ont enregistré une hausse des ventes en novembre, le Québec et l’Alberta venant en tête. La seule province à avoir affiché une baisse est le Nouveau-Brunswick.