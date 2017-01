Goldman Sachs se redresse

Photo: Richard Drew Archives Associated Press

New York — Les résultats de la banque américaine Goldman Sachs, qui avait connu un quatrième trimestre difficile l’année précédente, ont été particulièrement solides pendant les trois derniers mois de 2016 du côté de ses activités de courtage. La banque d’investissement new-yorkaise a affiché un bénéfice de 2,35 milliards, soit 5,08 $US par action, pour son plus récent trimestre. En comparaison, elle avait engrangé un profit de 765 millions, ou 1,27 $US par action, au cours de la même période un an plus tôt. Les résultats de l’année précédente comprenaient un règlement juridique de 5 milliards avec le département de la Justice, relié aux transactions de Goldman Sachs pendant la bulle immobilière et la crise financière qui l’a suivie. Pour l’ensemble de l’exercice, l’entreprise a engrangé un bénéfice de 7,4 milliards, soit 16,29 $US par action. Ces solides résultats ont aidé Goldman à faire grimper son rendement sur l’avoir des actionnaires à 11,4 % pour le trimestre. Les banques visent généralement un rendement sur l’avoir des actionnaires de plus de 10 %. Goldman Sachs a mis de côté 11,65 milliards pour les primes et la rémunération cette année, un chiffre en baisse de 8 % par rapport à l’année précédente.