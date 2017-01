New York — Le géant bancaire américain Citigroup a affiché mercredi un bénéfice en hausse de 7 % au quatrième trimestre. La banque new-yorkaise a témoigné d’un profit de 3,57 milliards $US ou 1,14 $US par action, comparativement à 3,34 milliards ou 1,02 $US par action l’an dernier. Pour l’exercice, la banque annonce des revenus de 20,29 milliards.