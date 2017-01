Des investissements de 17 millions pour Alithya

Alithya, une société privée de services conseils en stratégie et en technologie de l’information, a conclu une nouvelle ronde d’investissement, de 17 millions. « Capital régional et coopératif Desjardins, Investissement Québec et TELUS Capital de risque renouvellent leur implication et iA Groupe financier participe pour une première fois au capital-actions de l’entreprise », a précisé Alithya, qui chiffre sa croissance à 400 % au cours des cinq dernières années. « Ces investissements significatifs contribueront à augmenter sa présence tant au Canada qu’à l’international. »